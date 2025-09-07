2025-09-07 00:36:07
Φωτογραφία για Ένα ξεχωριστό, ασυνήθιστο και άκρως θεραπευτικό ρόφημα αγριοράδικου!
Θεραπευτικό ρόφημα αγριοράδικου και φυτικού γάλακτος με την προσθήκη μελιού!

Κάθε χρόνο, ο ενθουσιασμός μου για τη συγκομιδή της ρίζας του αγριοράδικου μεγαλώνει.

Είναι ένα τελετουργικό που περιμένω με ανυπομονησία κάθε φθινόπωρο, καθώς λατρεύω να χρησιμοποιώ τη ρίζα του βοτάνου με διάφορους τρόπους όλο το χρόνο.

Συνήθως ψάχνω για αγριοράδικο σε ανοιχτά χωράφια, φροντίζοντας να βρίσκονται μακριά από τυχόν ρύπους.

Βγάζω τις ρίζες, συνήθως με ένα πιρούνι κήπου, στη συνέχεια τις πλένω καλά και τις αφήνω να στεγνώσουν
