2025-09-17 23:36:05
Φωτογραφία για Απολαυστικό ρόφημα χρυσάνθεμου, του λουλουδιού που τα πέταλά του προάγουν τη μακροζωία μας!
Τα χρυσάνθεμα ήταν από πάντα από τα αγαπημένα μου λουλούδια.

Όταν όμως έμαθα και την σπουδαιότητά τους και την “αγάπη” τους για τον άνθρωπο έγιναν μαζί με τα τριαντάφυλλα τα λατρεμένα μου!

Το όνομα chrysanthemum/χρυσάνθεμο δόθηκε στο πανέμορφο λουλούδι από τον βοτανολόγο Carl von Linné

Και όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε μεταφράζεται κυριολεκτικά ως το “χρυσό άνθος – το χρυσό λουλούδι”

Αν και το φυτό κατάγεται από την Ασία, το βρίσκουμε να φυτρώνει σε ένα πλήθος από αυλές και γλάστρες στη χώρα μας!

Chrysanthemum morifolium

Το χρυσάνθεμο λοιπόν,  είναι ένα ανθοφόρο φυτό που ανήκει στο γένος του δικοτυλήδονου ποώδους ετήσιου ανθοφόρου φυτού της οικογένειας Asteraceae/Compositae.

Είναι ένα αέναο ανθοφόρο φυτό, που καλλιεργείται κυρίως για φαρμακευτικούς σκοπούς.

Γενικά, χρησιμοποιείται σε δημοφιλή ποτά λόγω του αρώματος και της γεύσης του η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/apolaystiko-rofima-chrysanthemoy-toy-loyloydioy-poy-ta-petala-toy-proagoyn-ti-makrozoia-mas/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τελετή Λήξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης Βάθους 2025, στον Μύτικα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τελετή Λήξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ελεύθερης Κατάδυσης Βάθους 2025, στον Μύτικα
Λευτέρης Οικονόμου: Ο Κόσμος ο μικρός, ο μέγας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λευτέρης Οικονόμου: Ο Κόσμος ο μικρός, ο μέγας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ετοιμάζω ρόφημα με αποξηραμένα φύλλα φραουλιάς!
Ετοιμάζω ρόφημα με αποξηραμένα φύλλα φραουλιάς!
Ένα ξεχωριστό, ασυνήθιστο και άκρως θεραπευτικό ρόφημα αγριοράδικου!
Ένα ξεχωριστό, ασυνήθιστο και άκρως θεραπευτικό ρόφημα αγριοράδικου!
Ένα ευωδιαστό ρόφημα από υπερικό και τίλιο
Ένα ευωδιαστό ρόφημα από υπερικό και τίλιο
Πως ετοιμάζω ρόφημα με μουστάκια καλαμποκιού
Πως ετοιμάζω ρόφημα με μουστάκια καλαμποκιού
ΑΝΤ1 – VIΠ Καλά Γεράματα: Απολαυστικό βίντεο από τα γυρίσματα
ΑΝΤ1 – VIΠ Καλά Γεράματα: Απολαυστικό βίντεο από τα γυρίσματα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τροχαίο με τρένο υδρογόνου στη Γερμανία: Ένας σοβαρά τραυματίας, κλειστή σιδηροδρομική γραμμή
Τροχαίο με τρένο υδρογόνου στη Γερμανία: Ένας σοβαρά τραυματίας, κλειστή σιδηροδρομική γραμμή
Λάρισα: Ένοχοι σταθμάρχες, μηχανοδηγός και Επιθεωρητής για το θανατηφόρο τροχαίο στην Κάρλας – Αθώος ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας
Λάρισα: Ένοχοι σταθμάρχες, μηχανοδηγός και Επιθεωρητής για το θανατηφόρο τροχαίο στην Κάρλας – Αθώος ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.