Τα χρυσάνθεμα ήταν από πάντα από τα αγαπημένα μου λουλούδια.



Όταν όμως έμαθα και την σπουδαιότητά τους και την “αγάπη” τους για τον άνθρωπο έγιναν μαζί με τα τριαντάφυλλα τα λατρεμένα μου!



Το όνομα chrysanthemum/χρυσάνθεμο δόθηκε στο πανέμορφο λουλούδι από τον βοτανολόγο Carl von Linné



Και όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε μεταφράζεται κυριολεκτικά ως το “χρυσό άνθος – το χρυσό λουλούδι”



Αν και το φυτό κατάγεται από την Ασία, το βρίσκουμε να φυτρώνει σε ένα πλήθος από αυλές και γλάστρες στη χώρα μας!



Chrysanthemum morifolium



Το χρυσάνθεμο λοιπόν, είναι ένα ανθοφόρο φυτό που ανήκει στο γένος του δικοτυλήδονου ποώδους ετήσιου ανθοφόρου φυτού της οικογένειας Asteraceae/Compositae.



Είναι ένα αέναο ανθοφόρο φυτό, που καλλιεργείται κυρίως για φαρμακευτικούς σκοπούς.



Γενικά, χρησιμοποιείται σε δημοφιλή ποτά λόγω του αρώματος και της γεύσης του η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/apolaystiko-rofima-chrysanthemoy-toy-loyloydioy-poy-ta-petala-toy-proagoyn-ti-makrozoia-mas/

botanologia

