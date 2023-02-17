2023-02-17 20:10:11
Φωτογραφία για ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΜΑΡ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ -ΜΟΝΗ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΧΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΕ Η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΠΟΥ ΦΥΛΑΣΕΤΕ Η ΚΑΡΑ ΤΗΣ) -ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΓΛΥΚΑ.. ΜΟΝΟ ΜΕ 40 ΕΥΡΩ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 02 ΜΑΡ. ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773.
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