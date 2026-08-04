Σας καλούμε όλους να έρθετε στην καθιερωμένη μας εκδήλωση παρουσίασης ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ, το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 21:00 έως τις 00:00 στην παραλία Αστακού.

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