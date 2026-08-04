2026-08-04 20:08:40
Φωτογραφία για ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

 



Σας καλούμε όλους να έρθετε στην καθιερωμένη μας εκδήλωση παρουσίασης ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ, το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 21:00  έως τις 00:00  στην παραλία Αστακού.


ximeronews
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