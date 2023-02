2023-02-17 21:03:34

Πλώρη για το λιμάνι του Αστακού έβαλε το Mykonos Magic ρυμουλκούμενο από το Duke II, μετά από σχεδόν 2 χρόνια παροπλισμού στο λιμάνι του Brindisi...... Το νέο απόκτημα της SeaJets θα παραμείνει εκεί μέχρι να βρεθεί αγοραστής ή ναυλωτής ενώ δεν αποκλείεται να είναι ένα από τα πλοία που προτάθηκαν στους Τούρκους για φιλοξενία σεισμοπαθών στη ΝΑ Τουρκία.



Η εταιρεία ήδη διαθέτει 4 κρουαζιερόπλοια προς πώληση ή ναύλωση, το Aegean Goddess στο Λαύριο, το Majesty of the Oceans στην Ελευσίνα, το Aegean Majesty στο Αίγιο και τη Queen of the Oceans στην Πάτρα.

