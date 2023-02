Έχει καταφέρει με τους συνεργάτες της πολλοί τηλεθεατές να την ακολουθούν στο τηλεοπτικό ραντεβού της τα σαββατοκύριακα. Εκτός όμως, από την εκπομπή της στον ALPHA, την «Καλύτερα δε γίνεται!», η Ναταλία Γερμανού ετοιμάζεται και για το νέο τηλεοπτικό της ρόλο.







Η ανανέωση της συνεργασίας της Ναταλίας Γερμανού με τον ALPHA για τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει και την παρουσίαση μίας βραδινής εκπομπής, κάτι που σχεδιάζεται...







Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά (newsit )το Secret Song, σχεδιάζεται να βγει αυτή τη σεζόν στον αέρα του ALPHA με σκοπό κάθε Κυριακή βράδυ η Ναταλία να υποδέχεται τους καλεσμένους της με πολλές εκπλήξεις για αυτούς, αλλά και με ένα πλούσιο μουσικό θέαμα για τους τηλεθεατές.

Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο show παρουσιάζεται με επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία από τον Νίκο Αλιάγα και στον ALPHA προγραμμάτιζαν να το βγάλουν με διαφορετικούς παρουσιαστές, μέχρι που… συνειδητοποίησαν ότι έχοντας τη Ναταλία… καλύτερη δε γίνεται για να βρεθεί στο «τιμόνι» του show

. Έτσι λοιπόν το τελευταίο διάστημα και μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον ALPHA οι… μηχανές έχουν πάρει μπροστά με επιθυμία της διοίκησης του σταθμού έως το τέλος της σεζόν να προβληθούν ορισμένα επεισόδια που θα δημιουργήσουν και αναμονή των τηλεθεατών για τα επεισόδια της νέας σεζόν.







Αν λοιπόν όλα εξελιχθούν με τον έως τώρα προγραμματισμό, τότε κάπου μετά το Πάσχα η Ναταλία Γερμανού θα υποδεχτεί τους τηλεθεατές και την Κυριακή το βράδυ με το Secret Song.







Έτσι ο ALPHA, με το Just The 2 Of Us του Νίκου Κοκλώνη τα σαββατόβραδα και με το Secret Song της Ναταλίας θα «χτίσει» τα βράδια του σαββατοκύριακου με πολύ τραγούδι, εκπλήξεις και πλούσιο τηλεοπτικό θέαμα…!

