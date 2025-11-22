2025-11-22 16:38:13
Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε τον έντονο διάλογο ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21/11 στο Buongiorno. Μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται», η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό και εξέφρασε τη δική της οπτική.

«Εγώ δεν ένιωσα καθόλου άβολα. Είδα δύο ανθρώπους που υποστήριζαν τις θέσεις τους…

Ο Δημήτρης εδώ και χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του καθόλου, υποστηρίζει την άποψή του, είναι πολύ γενναίος, πολύ τολμηρός και δεν κωλώνει πουθενά. Εμένα αυτό που μου έλειψε ήταν η πλήρης απουσία χιούμορ από πλευράς της προέδρου, με την έννοια πως όταν κάποιος λέει για εθνάρχη και Λίνκολν, θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά.



Εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης δεν τον έβρισε τον Διαμαντή Καραναστάση, οπότε αντίστοιχα θα μπορούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου ίσως να του πει ότι “κι εσύ δεν είσαι ο Λάρι Κινγκ…”, να το ελαφρύνει».



