Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε σήμερα στην εκπομπή της πως, από την πρώτη στιγμή, δίπλα στην πρώτη γυναίκα που κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλο δεν ήταν μόνο η ίδια. Όπως είπε, στο πλευρό της στάθηκαν επίσης ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, προσφέροντάς της τόσο οικονομική όσο και ψυχολογική στήριξη.

«Θέλω να πω κάτι για να είμαι σωστή. Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα της από την αρχή, ήταν και οι παρουσιαστές του Ράδιο Αρβύλα, ήταν δίπλα της και οικονομικά και ψυχολογικά. Μετά την αποκάλυψη, στο πλευρό του κοριτσιού στάθηκαν και ο Αντώνης Κανάκης και ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης.



Και οικονομικά, το τονίζω, και ψυχολογικά! Θέλω να ακουστεί αυτό, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και τα τρία παιδιά, που αμέσως βρέθηκαν στο πλευρό του κοριτσιού. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε, αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε η Ναταλία Γερμανού.



