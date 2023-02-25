2023-02-25 13:54:02
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για χθες;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ALPHA 13,9
MEGA 12,9
ANT1 9,3
STAR 15,3
ΣΚΑΪ 7.0
ΕΡΤ1 4.2
ΟPEN 4.6
ΜΑΚTV 2,7
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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