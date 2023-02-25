2023-02-25 13:54:02
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Παρασκευή 24/2/2023
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας  στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για χθες;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54

ALPHA 13,9

MEGA 12,9

ANT1 9,3

STAR 15,3

ΣΚΑΪ 7.0

ΕΡΤ1 4.2

ΟPEN 4.6

ΜΑΚTV 2,7

ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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