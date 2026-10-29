2026-10-29 19:40:42

Η Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» (Π.Ε.Π.Ε.) προκήρυξε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.Η Εταιρεία μας, ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά της, προσέφυγε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, έκρινε την προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση παράνομη, τόσο λόγω μη τήρησης sidirodromikanea

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