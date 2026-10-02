Μαθηματικά: Από τη φωτοτυπία που επεξεργαστήκαμε στην τάξη, κάνουμε το πρόβλημα 3, ενώ από τη φωτοτυπία που δόθηκε για το σπίτι, λύνουμε την άσκηση 1 και τα δύο προβλήματα της άσκησης 4 (συμβουλευόμαστε και την προηγούμενη ανάρτηση).Φυσική: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, την παρατήρηση και το συμπέρασμα του ΦΕ9 "Φυσικό αέριο - Ένα πολύτιμο αέριο", προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 2 και 3 (σελίδες 39 και 40). Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει και το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.Γεωγραφία: Ανατρέχουμε στο υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης, διαβάζουμε τα υπογραμμισμένα του 3ου κεφαλαίου "Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης", συμβουλευόμαστε και τα παραδείγματα εντοπισμού γεωγραφικών συντεταγμένων που κάναμε στην τάξη, προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 3 και 4, στη σελίδα 7 του Τ.Ε..Γλώσσα: Δεν ξεχνάμε ότι τη Δευτέρα, 5/10, θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην 1η ενότητα (βλέπουμε την ανάρτηση).Ιστορία: Υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα, 5/10, πρέπει να φέρουμε τα βιβλία της ιστορίας, ώστε να ελέγξουμε το κεφάλαιο "Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση", με τις εργασίες του, καθώς επίσης και πως την Τρίτη, 6/10, θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην Α΄ ενότητα (ανατρέχουμε στις αναρτήσεις εδώ κι εδώ).

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