





Ετοιμαστείτε για τις πιο ανατρεπτικές συνεντεύξεις, χιούμορ έξω από τα συνηθισμένα, απρόβλεπτα παιχνίδια και συγκλονιστικά outfit γιατί το late night show του ΣΚΑΪ, «Στην Αγκαλιά του Φάνη», επιστρέφει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 00.10!







Μετά από μία απολαυστική πρώτη σεζόν ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει… come back με θάρρος, θράσος και φαντασία, με ανανεωμένο πλατό, φρέσκιες ιδέες, τολμηρούς και καλά προετοιμασμένους καλεσμένους που νομίζουν πως ξέρουν τι τους περιμένει! Φέτος όμως, όλα θα είναι αλλιώς (ή τουλάχιστον αυτό μας έχει πει!).







Αυτοσχεδιασμοί που ξαφνιάζουν (ακόμα και τον παρουσιαστή), παιχνίδια με άφθονο γέλιο, αυθόρμητο κοινό στο στούντιο, συνεντεύξεις με φαντασία, δωράκια για τους καλεσμένους και ένας παρουσιαστής αποφασισμένος για όλα!







Στην Αγκαλιά του Φάνη: Γιατί οι μεγαλύτερες αλήθειες λέγονται με χιούμορ…







Πηγή: tvnea.com