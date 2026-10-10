2026-10-10 08:57:20
Φωτογραφία για «ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ»: Επιστρέφει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ



Ετοιμαστείτε για τις πιο ανατρεπτικές συνεντεύξεις, χιούμορ έξω από τα συνηθισμένα, απρόβλεπτα παιχνίδια και συγκλονιστικά outfit γιατί το late night show του ΣΚΑΪ, «Στην Αγκαλιά του Φάνη», επιστρέφει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 00.10! 



Μετά από μία απολαυστική πρώτη σεζόν ο Φάνης Λαμπρόπουλος κάνει… come back με θάρρος, θράσος και φαντασία, με ανανεωμένο πλατό, φρέσκιες ιδέες, τολμηρούς και καλά προετοιμασμένους καλεσμένους που νομίζουν πως ξέρουν τι τους περιμένει! Φέτος όμως, όλα θα είναι αλλιώς (ή τουλάχιστον αυτό μας έχει πει!). 



Αυτοσχεδιασμοί που ξαφνιάζουν (ακόμα και τον παρουσιαστή), παιχνίδια με άφθονο γέλιο, αυθόρμητο κοινό στο στούντιο, συνεντεύξεις με φαντασία, δωράκια για τους καλεσμένους και ένας παρουσιαστής αποφασισμένος για όλα!



Στην Αγκαλιά του Φάνη: Γιατί οι μεγαλύτερες αλήθειες λέγονται με χιούμορ… 





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΑ COURIER ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΑ COURIER ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ
«REX, Επιστροφή στη Βιέννη»: Ο θρύλος επιστρέφει στον Alpha
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«REX, Επιστροφή στη Βιέννη»: Ο θρύλος επιστρέφει στον Alpha
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«The Roadshow»: Επιστρέφει σήμερα στις 21:00 για 3η σεζόν
«The Roadshow»: Επιστρέφει σήμερα στις 21:00 για 3η σεζόν
«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» από 13 Οκτωβρίου – Όχι όμως ακόμη το πρόγραμμα για την παχυσαρκία!
«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» από 13 Οκτωβρίου – Όχι όμως ακόμη το πρόγραμμα για την παχυσαρκία!
«REX, Επιστροφή στη Βιέννη»: Ο θρύλος επιστρέφει στον Alpha
«REX, Επιστροφή στη Βιέννη»: Ο θρύλος επιστρέφει στον Alpha
Η Νύχτα Αποκαλύψεων επιστρέφει στην late night ζώνη του ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η Νύχτα Αποκαλύψεων επιστρέφει στην late night ζώνη του ΑΝΤ1 - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Παιδί» επιστρέφει! - Που θα το δούμε;
Το «Παιδί» επιστρέφει! - Που θα το δούμε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή υγεία στο επίκεντρο του 21ου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου της ΠΕΦ
Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή υγεία στο επίκεντρο του 21ου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου της ΠΕΦ
Εγκαθίστανται κινητά καταφύγια σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην περιοχή του Κιέβου.
Εγκαθίστανται κινητά καταφύγια σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στην περιοχή του Κιέβου.
Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης THEMA S.A.
Κανονικά λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης-Ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης THEMA S.A.
«Πράσινο φως» για την κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά -Ασφαλής πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό.
«Πράσινο φως» για την κατασκευή της οδού Πόντου στην Καλαμαριά -Ασφαλής πρόσβαση στους σταθμούς του Μετρό.
Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης- Δεv διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχιές.
Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης- Δεv διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχιές.