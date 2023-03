2023-03-09 21:51:09

Για 9 ολόκληρα χρόνια μια γυναίκα κυοφορούσε ένα νεκρό έμβρυο, το οποίο, τελικά, μετατράπηκε σε μπάλα, που μπλόκαρε τα έντερα της, οδηγώντας τη στον θάνατο.



Όπως μεταδίδει η thesun.co.uk, πρόκειται για μια 50χρονη πρόσφυγα από το Κονγκό, που εγκαταστάθηκε πρόσφατα στις ΗΠΑ. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με κράμπες στο στομάχι, δυσκολίες στην πέψη και στομαχικές διαταραχές.



Υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα το οποίο αποκάλυψε ένα νεκρό έμβρυο 28 εβδομάδων, το οποίο είχε μετατραπεί σε λίθινη μάζα, είχε σφηνώσει στο κάτω μέρος της κοιλιάς της και πίεζε το έντερό της. Ωστόσο, αρνήθηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, γιατί όπως είπε «δεν της το έλεγε η καρδιά της».



Η γυναικά, απέδωσε την κατάσταση της σε μάγια και αποκάλυψε στους γιατρούς ότι όταν κατάλαβε πως είχε χάσει το μωρό, οι γιατροί στον προσφυγικό καταυλισμό της Τανζανίας, όπου φιλοξενούταν την κατηγόρησαν ότι σκότωσε το μωρό της.



Μετά από σχεδόν 14 μήνες η 50χρονη πέθανε από υποσιτισμό, καθώς το έμβρυο μπλόκαρε τα έντερά της και δεν μπορούσε να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά των τροφών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η γυναίκα έπασχε από λιθοπεδίο, με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1996 στο Journal of the Royal Society of Medicine να αναφέρει πως έχουν καταγραφεί μόνο 290 περιστατικά. themaygeias

