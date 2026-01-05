2026-01-05 14:00:20

Βαθιά συγκλονισμένος εμφανίστηκε σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno». Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο, καθώς ο εμβληματικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός από όλους.



Ο Ανδρέας Μικρούτσικος περιέγραψε τις πρώτες στιγμές που πληροφορήθηκε το δυσάρεστο γεγονός, λέγοντας: «Τι να πω… Όταν βγήκε η είδηση, βγήκε η είδηση του εμφράγματος και είχα την ελπίδα ότι θα γίνει καλά. Και μέσα σε 5-10 λεπτά ήρθε και η είδηση του θανάτου του. Είναι αδόκητος για μένα αυτός ο θάνατος».



Στη συνέχεια, μίλησε με λόγια βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης για τη θέση που κατείχε ο Γιώργος Παπαδάκης στη ζωή όλων, τονίζοντας: «Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν ήταν απλά ένα πρόσωπο της τηλεόρασης, είναι ένα πρόσωπο της οικογένειάς μας.



Όλες οι οικογένειες ήθελαν και είχαν τον Γιώργο στο τραπέζι τους κάθε μέρα. Ο Γιώργος δεν μπορεί να φύγει από εμάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί τον βλέπαμε εν δράσει».



Τα λόγια του Ανδρέα Μικρούτσικου αποτύπωσαν με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το σοκ και τη δυσκολία αποδοχής μιας απώλειας που μοιάζει αδιανόητη, επιβεβαιώνοντας πως ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς ένας παρουσιαστής, αλλά ένα κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής του κοινού.



Πηγή: tvnea.com



