2026-01-04 20:23:02
Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2025, έπειτα από οξύ έμφραγμα.

Η απώλειά του βυθίζει στο πένθος τον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες ήταν εκείνος που έλεγε καθημερινά την πρώτη «καλημέρα» στους τηλεθεατές, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ενημέρωση.

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, το Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου ο δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή, προχώρησε στην έκδοση επίσημου ιατρικού ανακοινωθέντος.



Από το Γ.Ν.Α. Λαϊκό εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.



Πηγή: tvnea.com
