2026-01-04 20:23:02
Φωτογραφία για Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη



 Ανάρτηση έκανε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του αγαπημένου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη.

Από το ΕΚΑΒ και το Λαϊκό Νοσοκομείο εκδόθηκε πριν από λίγο η ακόλουθη ανακοίνωση. 

«Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ. 

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού. 



Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ



Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος»



Προσωπικά εκφράζω στους οικείους τους τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια άλλωστε ήταν φίλος μου πολλά πολλά χρόνια. Η Ελλάδα πενθεί μαζί τους σήμερα.



Πηγή: tvnea.com
