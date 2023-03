Ομιλία του Καθηγουμένου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα: «Η φιλοκαλία των ιερών νηπτικών ως προϋπόθεση της ορθοδόξου θεολογίας και της εκκλησιαστικής ζωής».Η ομιλία μεταδόθηκε και από την εκπομπή «Διδαχές από τον Άθωνα» στη συχνότητα του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.

Πηγή: pemptousia