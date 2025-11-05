2025-11-05 10:33:08
Τέσσερα ζευγάρια έρχονται την Τετάρτη 05 Νοεμβρίου, στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» στις 21.40, στον ΣΚΑΪ, για να αναμετρηθούν στις πιο ευρηματικές ερωτήσεις διεκδικώντας έως και 40.000 ευρώ. 

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται τις δύο ομάδες παντρεμένων με παιδιά στο πιο απολαυστικό guessing της ζωής τους. Οι ερωτήσεις ανοίγουν τη συζήτηση και η επιχειρηματολογία παίρνει φωτιά! 

Ποια είναι η κορυφαία ατάκα στην ελληνική πολιτική ιστορία; 

Τι δεν αντέχεις να ακούς μέσα σ’ ένα ταξί; 

Δικαιούσαι ένα τελευταίο γεύμα. Τι θα επέλεγες; 

Το τηλεοπτικό κοινό πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις καθώς είναι εκείνο που με την ψήφο του μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Στο «Η Ελλάδα ψηφίζει» όλα συμβαίνουν live και η Ελένη Καρποντίνη, με την κάμερα του παιχνιδιού, μεταφέρει την άποψη των τηλεθεατών εκτός πλατό, την ώρα που τίθεται το κάθε ερώτημα. 

Οι περισσότεροι από 140.000 τηλεθεατές που διαθέτουν ήδη την ειδική, δωρεάν εφαρμογή του «Η Ελλάδα Ψηφίζει» δίνουν ραντεβού κάθε Τετάρτη από το σπίτι τους και γίνονται μία μεγάλη παρέα που ψηφίζει, διασκεδάζει και κερδίζει! Αν θέλετε να νιώσετε κι εσείς τη χαρά της συμμετοχής κατεβάστε μέσω AppStore ή το GooglePlayτη δωρεάν εφαρμογή και μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι! 

