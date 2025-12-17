





Με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει καταθέσει σε βάρος της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου.

Συγκεκριμένα, υπέρ της άρσης της ασυλίας ψήφισαν 225 βουλευτές, κατά ψήφισαν 5, ενώ 17 δήλωσαν «παρών».

Η υπόθεση αφορά μηνυτήρια αναφορά της δημοσιογράφου, η οποία είναι διαπιστευμένη ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, και σχετίζεται με δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου στο περιστύλιο της Βουλής, κατά τις οποίες φέρεται να την χαρακτήρισε «απατεώνισσα».

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «ψευδή μήνυση και αγωγή», υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε «ηθικό αυτουργό». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μηνύτρια διατηρεί στενές σχέσεις με κυβερνητικά πρόσωπα, κατονομάζοντας τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ακόμη ότι πρόσωπα τα οποία φέρονται στη μήνυση ως μάρτυρες, πλην ενός βουλευτή της ΝΔ, αρνήθηκαν –όπως είπε– ότι ήταν παρόντα στο περιστατικό, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο που περιγράφονται στη δικογραφία.

Αναφερόμενη σε ισχυρισμούς περί οικονομικών απαιτήσεων της δημοσιογράφου από την Πλεύση Ελευθερίας, η πρόεδρος του κόμματος δήλωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ εργασιακή σχέση, σημειώνοντας πως ανάλογες αναφορές έχουν γίνει και από βουλευτές της ΝΔ εντός της Βουλής.

Επιπλέον, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος έχει λάβει χρηματικά ποσά μέσω εταιρείας ΙΚΕ από εταιρεία που, σύμφωνα με την ίδια, δεν είχε ενεργή έδρα και τελούσε σε αναστολή εργασιών, κάνοντας λόγο για συνολικά ποσά που προσεγγίζουν τις 40.000 ευρώ μέσα στο 2025. Αναφέρθηκε επίσης σε φορολογικά παραστατικά που, όπως είπε, παρουσιάζουν ερωτήματα ως προς την έκδοσή τους.

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης σημείωσε ότι η ουσία της υπόθεσης θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη, εφόσον αρθεί η ασυλία, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με μη κερδοσκοπική εταιρεία που φέρεται να συνδέεται με την Πλεύση Ελευθερίας και τη δήλωση των σχετικών σχέσεων στα πόθεν έσχες και τις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος.

Η άρση της ασυλίας ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

