2025-10-23 17:44:05
Φωτογραφία για Ξάνθη: Στιγμές στην κάμαρα του Μάνου… Ένα άρωμα αρχοντικής ζωής -Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

 



«Γεννήθηκα στις 23 του Οκτώβρη στην Ξάνθη, στην παραμυθένια Παλιά Πόλη, τη διατηρητέα…» Μ. Χατζιδάκις



Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

Ξάνθη: Στιγμές στην κάμαρα του Μάνου…

 Ένα άρωμα αρχοντικής ζωής 





Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη. Πέθανε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου  1994. Η γενέτειρά του και ολόκληρη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τιμούν τη μνήμη του Μεγάλου Έλληνα συνθέτη.....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων- Συμπεριλαμβάνεται και το τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων- Συμπεριλαμβάνεται και το τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο
Μύθοι και Αλήθειες Για Τον Πελοποννησιακό Σιδηρόδρομο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μύθοι και Αλήθειες Για Τον Πελοποννησιακό Σιδηρόδρομο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Δημοτικό μουσικό θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στην Αθήνα.
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Δημοτικό μουσικό θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στην Αθήνα.
Ο ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (Γράφει ο Αρης Μπιτσωρης )
Ο ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (Γράφει ο Αρης Μπιτσωρης )
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
Open: Επιστρέφει ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου!
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Σολωμού: «Δεν θα ξαναδείτε το “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση, ήταν...»
Σολωμού: «Δεν θα ξαναδείτε το “Μαρία τη Νύχτα” στην τηλεόραση, ήταν...»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο δρόμος προς την ετοιμότητα: Πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη στρατιωτική κινητικότητα. Η προειδοποίηση Απόστολου Τζιτζικώστα.
Ο δρόμος προς την ετοιμότητα: Πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τη στρατιωτική κινητικότητα. Η προειδοποίηση Απόστολου Τζιτζικώστα.
Μ. Σαριδάκης .Ludwig Boltzmann ήταν ίσως ο μεγαλύτερος φυσικός του 19ου αιώνα
Μ. Σαριδάκης .Ludwig Boltzmann ήταν ίσως ο μεγαλύτερος φυσικός του 19ου αιώνα
Η μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας υπεραξίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Η μετατροπή της σιδηροδρομικής περιουσίας σε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας υπεραξίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
Οι “Αταίριαστοι” κρατούν τα σκήπτρα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης (18-54)
Ανατροπή στο “Grand Hotel” – Εξετάζεται η επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στη σειρά
Ανατροπή στο “Grand Hotel” – Εξετάζεται η επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στη σειρά