«Γεννήθηκα στις 23 του Οκτώβρη στην Ξάνθη, στην παραμυθένια Παλιά Πόλη, τη διατηρητέα…» Μ. Χατζιδάκις

Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη

Ξάνθη: Στιγμές στην κάμαρα του Μάνου…

Ένα άρωμα αρχοντικής ζωής













Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη. Πέθανε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1994. Η γενέτειρά του και ολόκληρη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τιμούν τη μνήμη του Μεγάλου Έλληνα συνθέτη.....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...