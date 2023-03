Η Κατερίνα Καινούργιου σχολιάζει τα όσα αρνητικά ακούγονται για τη νέα εκπομπή της Ελίνας Παπίλα στον AΝΤ1.

«Όσο τη χτυπούν, εμένα μου γίνεται πολύ συμπαθής. Κι εμείς στο Ε με τον Θέμη 3% κάναμε και τρώγαμε βρισίδι. Tην επόμενη χρονιά κάναμε 23%. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πρώτοι. Πρώτοι είμαστε by the way από την αρχή της σεζόν γιατί ακούω διάφορα. Μιλάμε για το νεανικό κοινό πάντα. Δεν το λέω σαν προσωπική επιτυχία. Εγώ πιστεύω στις ομάδες και ευχαριστούμε πολύ τους τηλεθεατές», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.







Σχόλιο:. Κατερίνα μου, δίπλα σου κάθεται...

