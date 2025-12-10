Η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μιλώντας για τη σχέση και τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη. Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι ο Δημήτρης ήταν ευγενικός και ειλικρινής, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν κάποια από τα λεγόμενά του, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κακή πρόθεση.Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραχώρησε συνέντευξη χθες Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου και όπως ήταν επόμενο μίλησε για τη σχέση και τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη.Η γνωστή Influncer, ωστόσο βλέποντας τα λεγόμενα του πρώην συντρόφου της, ξέσπασε μέσα από το προφίλ της στο TikTok, ανεβάζοντας ένα βίντεο – «καρφί» για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.Η Κατερίνα Καινούργιου δεν θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί μέσα από την εκπομπή της για τη συνέντευξη που παραχώρησε σε εκείνη ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.«Ο Δημήτρης ήταν ευγενέστατος, ειλικρινής και πήρα και πάρα πολλά μηνύματα για τον Δημήτρη. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος, προκάλεσε αντιδράσεις…» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.«Εγώ αντιλήφθηκα τα λεγόμενα του όπως τα αντιλήφθηκαν και κάποιοι από τους τηλεθεατές. Δεν θεωρώ ότι το είπε για να την υποβιβάσει. Απλά ο άνθρωπος είπε ότι όταν τη γνώρισε, ακόμη δεν είχε όλη αυτή την τεράστια επιτυχία. Στο μυαλό του, στις αρχές ήταν πιο απλή, αυτό ήθελε να πει. Δεν το είπε με καμία κακία. Έγραφαν και στα σχόλια ότι ο Δημήτρης δεν τα είπε με κακία, η Ιωάννα υπονόησε ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από όλο αυτό.Δημόσια και οι δυο έχουν διατηρήσει ένα πολύ σωστό προφίλ, ο ένας στηρίζει τον άλλον, είναι γονείς ενός παιδιού. Σε ένα διαζύγιο υπάρχει αντιδικίες και λογικό είναι να υπάρχει και στην αρχή θυμός, στεναχώρια. Δεν θα ήθελα να ρίξουν το επίπεδο τους, ούτε η Ιωάννα το έχει ρίξει ούτε ο Δημήτρης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα υπέροχο παιδί. Και τις τέλειες σχέσεις να μην έχουν οφείλουν για τα μάτια του παιδιού τους, να είναι αρμονικά μεταξύ τους. Και νομίζω ότι το έχουν καταφέρει» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha.«Δεν είδα τίποτα το επιλήψιμο στη χθεσινή του συνέντευξη, θα τον προστάτευα» κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.Πηγή: tvnea.com