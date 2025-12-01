2025-12-01 13:08:38
Φωτογραφία για Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
Η Κατερίνα Καινούργιου άνοιξε τη σημερινή της εκπομπή (1/12) με χιουμοριστική διάθεση, σχολιάζοντας τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα και το “Πρωινό”.

Η παρουσιάστρια του Alpha, που συχνά έχει δηλώσει πόσο θα ήθελε να φιλοξενήσει τον τραγουδιστή στη δική της εκπομπή, δεν έκρυψε την πικρία της για την επιλογή του να εμφανιστεί στο πρωινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, πετώντας με χιούμορ τα δικά της “καρφιά”.

«Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε;», είπε μπαίνοντας στο πλατό η Κατερίνα Καινούργιου, απευθυνόμενη στον ηχολήπτη της εκπομπής της.

«Έχετε βάλει ένα μαχαίρι και μου ανοίγετε σήμερα αυτή την πληγή», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος.

«Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ό,τι και να έχει απέναντι δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ… αλλά όλοι εδώ. Δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει σήμερα», τόνισε με χιούμορ η παρουσιάστρια, μπαίνοντας στα θέματα της σημερινής της εκπομπής.

Πηγή: tvnea.com
Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι
Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
