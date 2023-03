2023-03-23 12:35:03

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών .



Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες :



Πρόγραμμα 18-54



ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 14,9



Η ΓΕΦΥΡΑ 5,5



THE 2NIGHT SHOW 6,9



ΣΑΣΜΟΣ 24,5



ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 9,3



ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 9,7



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 7,3



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 9,3



SURVIVOR ALL STAR 23,1



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 2,9



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 3,9



AFTER DARK 2,9



ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ 15,8



ΕΛΕΟΣ 7,7



ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 4,7



CSI NEW YORK ΜΑΚ TV 1,1



CSI NEW YORK ΜΑΚ TV 1,5



ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΜΑΚ TV 3,2



ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΜΑΚ TV 5,7



ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΜΑΚ TV 8,6



CSI NEW YORK ΜΑΚ TV 9,0



ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 3,9



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 3,2



ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



Πηγή: TVNEA.COM

