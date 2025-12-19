2025-12-19 13:39:41
Φωτογραφία για Δυνατή πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Με δυνατή πρωτιά έκλεισε το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026 για την εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», επιβεβαιώνοντας ότι οι τηλεθεατές αναζητούν και στηρίζουν την ερευνητική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία.

Με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα συνταρακτικά ντοκουμέντα και τις διαφωτιστικές μαρτυρίες της, η εκπομπή ήταν πρώτη, στη ζώνη μετάδοσής της, στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 16,5% και 5,6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Η  «Νύχτα αποκαλύψεων» κατέγραψε σημαντική πρωτιά και στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 19,4%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με 7,8 μονάδες διαφορά.

 

Και τη νέα χρονιά, κάθε Τετάρτη στις 24:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα των γεγονότων και μέσα από σκληρή έρευνα και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, θα σπάνε την αλυσίδα της σιωπής και θα δίνουν φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Πηγή: tvnea.com
