2025-12-19 12:17:43
Φωτογραφία για Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Πώς διαμορφώθηκε η βραδινή τηλεθέαση
Η prime time ζώνη παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό, με τη μυθοπλασία να κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις και τις διαφορές να παραμένουν μικρές. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς», σημειώνοντας 16,1% και κατακτώντας την κορυφή της βραδινής ζώνης. Δεύτερος ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 15,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Στην τρίτη θέση κατετάγη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Special» με 13,4%, ενώ τέταρτο ακολούθησε το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,0%. Πέμπτη θέση για τον αγώνα UEFA Conference League: ΑΕΚ – Κραϊόβα( ΑΝΤ1) με 12,3%, αποδεικνύοντας τη σταθερή απήχηση του ποδοσφαίρου στην prime time.

Στη συνέχεια της κατάταξης βρέθηκε το «The Floor» με 10,9%, ενώ έβδομη θέση κατέλαβε η σειρά «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 10,0%. Πολύ κοντά κινήθηκε και το «Greece’s Next Top Model 2025» με 9,9%, διατηρώντας παρουσία στη ζώνη.


Χαμηλότερα στον πίνακα τηλεθέασης βρέθηκαν η ταινία της ΕΡΤ1 «Η Ρένα είναι “Of-Saint”» με 2,7%, το «Real View» με 2,2%, το «Αν Υπήρχες θα σε χώριζα» με 2,0%, το «Το Παιδί» με 1,9%, ενώ την κατάταξη της prime time ζώνης έκλεισε το «Στην Πίεση» με 1,4%.

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι «Πρωταγωνιστές» (V κύκλος) με 8,8%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία μετά τα μεσάνυχτα. Δεύτερη θέση, με απόλυτη ισοβαθμία, για το «The Football Show» και τη «Μεγάλη Εικόνα», αμφότερα με 6,9%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 5,9%, ενώ ακολούθησε το «Στην αγκαλιά του Φάνη» με 5,2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της late night τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/12/2025)
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
