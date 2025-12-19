Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Super Κατερίνα» (V κύκλος), το οποίο κατέγραψε 18,1%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δυναμική και την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Δεύτερη θέση για το «Buongiorno» με 12,7%, διατηρώντας σταθερά υψηλά ποσοστά.Στην τρίτη θέση ακολούθησε «Το Πρωινό» με 9,7%, ενώ τέταρτο βρέθηκε το «Breakfast@Star» με 7,1%, συνεχίζοντας την παρουσία του στη ζώνη. Πέμπτη θέση για τους «Αταίριαστους» με 6,2%, κρατώντας σταθερό μερίδιο τηλεθέασης.Χαμηλότερα στον πίνακα βρέθηκαν το «10 Παντού» με 3,7% και το «Πρωίαν σε είδον» με 2,3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής τηλεθέασης.Πηγή: tvnea.com