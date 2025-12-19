2025-12-19 11:23:28
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγία: Καθαρή πρωτιά για το «Super Κατερίνα»



Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Super Κατερίνα» (V κύκλος), το οποίο κατέγραψε 18,1%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του δυναμική και την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Δεύτερη θέση για το «Buongiorno» με 12,7%, διατηρώντας σταθερά υψηλά ποσοστά.

Στην τρίτη θέση ακολούθησε «Το Πρωινό» με 9,7%, ενώ τέταρτο βρέθηκε το «Breakfast@Star» με 7,1%, συνεχίζοντας την παρουσία του στη ζώνη. Πέμπτη θέση για τους «Αταίριαστους» με 6,2%, κρατώντας σταθερό μερίδιο τηλεθέασης.

Χαμηλότερα στον πίνακα βρέθηκαν το «10 Παντού» με 3,7% και το «Πρωίαν σε είδον» με 2,3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Πρωινή ενημέρωση: Εκρηκτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημέρωση: Εκρηκτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Πώς διαμορφώθηκε η βραδινή τηλεθέαση
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Πώς διαμορφώθηκε η βραδινή τηλεθέαση
Πρωινή ενημέρωση: Εκρηκτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημέρωση: Εκρηκτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία του Mega με μεγάλη διαφορά
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία του Mega με μεγάλη διαφορά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνταγές Ενόπλων Δυνάμεων: Υποβολή & εκκαθάριση μέσω ΕΟΠΥΥ από 1/1/2026 (σημεία-κλειδιά)
Συνταγές Ενόπλων Δυνάμεων: Υποβολή & εκκαθάριση μέσω ΕΟΠΥΥ από 1/1/2026 (σημεία-κλειδιά)
Το αυστριακό παράδειγμα και γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλόπνοα σχέδια για το τρένο
Το αυστριακό παράδειγμα και γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλόπνοα σχέδια για το τρένο
Θεσσαλονίκη: Υπογειοποίηση του δρόμου κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή στα Μυτιληνάκια ζητεί ο Αλεξανδρίδης
Θεσσαλονίκη: Υπογειοποίηση του δρόμου κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή στα Μυτιληνάκια ζητεί ο Αλεξανδρίδης
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη
Το Αζερμπαϊτζάν ξεκινά τις εξαγωγές καυσίμων προς την Αρμενία σιδηροδρομικώς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες
Το Αζερμπαϊτζάν ξεκινά τις εξαγωγές καυσίμων προς την Αρμενία σιδηροδρομικώς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες