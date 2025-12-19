2025-12-19 11:23:28
Φωτογραφία για Πρωινή ενημέρωση: Εκρηκτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»



Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέγραψε εντυπωσιακό 24,0%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της και το ισχυρό προβάδισμά της έναντι του ανταγωνισμού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha»  με 16,9%, διατηρώντας υψηλή δυναμική και σταθερή απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Τρίτη θέση για την «Ώρα Ελλάδος» με 10,3%, καταγράφοντας αξιόλογη παρουσία στη ζώνη.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» με 8,0%, ενώ πέμπτο ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7,3%, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρωινή ώρα.

Την κατάταξη της πρωινής ενημέρωσης ολοκλήρωσε το «Νωρίς – Νωρίς» με 1,4%, σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ψυχαγωγία: Καθαρή πρωτιά για το «Super Κατερίνα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγία: Καθαρή πρωτιά για το «Super Κατερίνα»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/12/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/12/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» και δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Πώς διαμορφώθηκε η βραδινή τηλεθέαση
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Πώς διαμορφώθηκε η βραδινή τηλεθέαση
Πρωινή ψυχαγωγία: Καθαρή πρωτιά για το «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγία: Καθαρή πρωτιά για το «Super Κατερίνα»
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία του Mega με μεγάλη διαφορά
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία του Mega με μεγάλη διαφορά
Πρωινή ψυχαγωγία: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγία: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Συνταγές Ενόπλων Δυνάμεων: Υποβολή & εκκαθάριση μέσω ΕΟΠΥΥ από 1/1/2026 (σημεία-κλειδιά)
Συνταγές Ενόπλων Δυνάμεων: Υποβολή & εκκαθάριση μέσω ΕΟΠΥΥ από 1/1/2026 (σημεία-κλειδιά)
Το αυστριακό παράδειγμα και γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλόπνοα σχέδια για το τρένο
Το αυστριακό παράδειγμα και γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μεγαλόπνοα σχέδια για το τρένο
Θεσσαλονίκη: Υπογειοποίηση του δρόμου κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή στα Μυτιληνάκια ζητεί ο Αλεξανδρίδης
Θεσσαλονίκη: Υπογειοποίηση του δρόμου κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή στα Μυτιληνάκια ζητεί ο Αλεξανδρίδης
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη