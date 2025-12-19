Στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέγραψε εντυπωσιακό 24,0%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της και το ισχυρό προβάδισμά της έναντι του ανταγωνισμού.Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 16,9%, διατηρώντας υψηλή δυναμική και σταθερή απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Τρίτη θέση για την «Ώρα Ελλάδος» με 10,3%, καταγράφοντας αξιόλογη παρουσία στη ζώνη.Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» με 8,0%, ενώ πέμπτο ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 7,3%, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρωινή ώρα.Την κατάταξη της πρωινής ενημέρωσης ολοκλήρωσε το «Νωρίς – Νωρίς» με 1,4%, σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό της ζώνης.Πηγή: tvnea.com