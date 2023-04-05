2023-04-05 07:32:30
Φωτογραφία για αποτελεσματα εκλογων 2019 (και 2015) Χρηστος Μπονης

 



Εκλογική Περιφέρεια



Αιτωλοακαρνανίας

Τελευταία ενημέρωση

8/11/2019, 15:48

Ενσωμάτωση

100,00 (579 / 579 ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι

244.203

Έγκυρα

135.391

Άκυρα

1.447

Συμμετοχή

137.624

Λευκά

786

Ποσοστό

Ψήφοι

Έδρες.. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

40,95

55.440

3

30,71

37.820

2

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

33,89

45.889

2

35,12

43.263

2

Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-ΕΔΕΜ-Κινήσεις Πολιτών)

10,24

13.865

1

8,49

10.454

1

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


4,93

6.669

1

6,05

7.448

1

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

2,74

3.713

7,00

8.620

1

ΜέΡΑ25

2,13

2.883

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1,69

2.283

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

0,89

1.199

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

0,75

1.021

1,95

2.406

Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

0,43

587

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

0,37

505

0,41

504

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

0,33

443

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

0,28

381

2,51

3.095

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

0,21

285

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

0,09

123

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

0,05

70

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

0,03

35

0,05

56

Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ

ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
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