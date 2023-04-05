2023-04-05 07:32:30
Εκλογική Περιφέρεια
Αιτωλοακαρνανίας
Τελευταία ενημέρωση
8/11/2019, 15:48
Ενσωμάτωση
100,00 (579 / 579 ΕΤ)
Εγγεγραμμένοι
244.203
Έγκυρα
135.391
Άκυρα
1.447
Συμμετοχή
137.624
Λευκά
786
Ποσοστό
Ψήφοι
Έδρες.. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
40,95
55.440
3
30,71
37.820
2
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
33,89
45.889
2
35,12
43.263
2
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-ΕΔΕΜ-Κινήσεις Πολιτών)
10,24
13.865
1
8,49
10.454
1
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
4,93
6.669
1
6,05
7.448
1
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
2,74
3.713
7,00
8.620
1
ΜέΡΑ25
2,13
2.883
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
1,69
2.283
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
0,89
1.199
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
0,75
1.021
1,95
2.406
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)
0,43
587
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
0,37
505
0,41
504
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
0,33
443
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
0,28
381
2,51
3.095
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
0,21
285
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
0,09
123
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
0,05
70
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
0,03
35
0,05
56
Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
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