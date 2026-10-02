2026-10-02 19:17:02
Φωτογραφία για Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για την τροποποίηση του σημείου της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στα Τέμπη.
Ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί μαζί με τους Αγάπιο Χαρακόπουλο, Ευάγγελο Φαλασρά, Βασίλη Παπαγεωργίου και στη συνέχεια τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα ΑγοραστόΟ πρώην Υφυπουργός για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για υπουργική ευθύνη σχετικά με την αλλοίωση του χώρου της σιδηροδρομικής καταστροφής στα Τέμπη .Η sidirodromikanea
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