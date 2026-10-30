2026-10-30 16:50:45

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε αρνείται να παραιτηθεί. Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας αρνήθηκε να παραιτηθεί για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους, ενώ οι γενικές εκλογές είναι μόλις ένα μήνα μακριά.Ο Όσκαρ Πουέντε απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Μεταφορών στη Μαδρίτη την Παρασκευή, δύο ημέρες sidirodromikanea

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