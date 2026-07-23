2026-07-23 18:32:23

Τα έργα αποκατάστασης σιδηροδρομικών υποδομών, μετά τις καταστροφικές κακοκαιρίες Daniel και Elias, που εκτελούνται στην περιοχή του Δομοκού, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώτσηρας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Αναγνώπουλος.Ο Βουλευτής Φθιώτιδας με τη sidirodromikanea

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