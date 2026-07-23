2026-07-23 18:32:23
Φωτογραφία για Χρήστος Σταικούρας :«Σε εξέλιξη σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή του Δομοκού αποκατάστασης Daniel 188 εκατ. ευρώ.
Τα έργα αποκατάστασης σιδηροδρομικών υποδομών, μετά τις καταστροφικές κακοκαιρίες Daniel και Elias, που εκτελούνται στην περιοχή του Δομοκού, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώτσηρας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Αναγνώπουλος.Ο Βουλευτής Φθιώτιδας με τη sidirodromikanea
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