Χρήστος Σταικούρας :«Σε εξέλιξη σιδηροδρομικά έργα στην περιοχή του Δομοκού αποκατάστασης Daniel 188 εκατ. ευρώ.
2026-07-23 18:32:23
Τα έργα αποκατάστασης σιδηροδρομικών υποδομών, μετά τις καταστροφικές κακοκαιρίες Daniel και Elias, που εκτελούνται στην περιοχή του Δομοκού, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώτσηρας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Αναγνώπουλος.Ο Βουλευτής Φθιώτιδας με τη sidirodromikanea
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