tvnea

Όλοι μας μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας σε ένα πρώτο ραντεβού. Πόσο καλά θα πάει; Θα λειτουργήσει η χημεία μας; Και όσο κι αν οι εποχές αλλάζουν, σίγουρα όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο πάντα θα είναι το πιο όμορφο FIRST DATE!Αυτήν ακριβώς την εμπειρία, υπόσχεται να προσφέρει το «τηλεοπτικό» διάσημο εστιατόριο του FIRST DATES, που μετά από 19 χώρες όπου έχει λειτουργήσει, κερδίζοντας το ενδιαφέρον ενός τεράστιου κοινού, ανοίγει επιτέλους τις πόρτες του και στην Ελλάδα! Μέσα από την οθόνη του Star και με παρουσιάστρια/hostess τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, περιμένει όλους τους singles της χωράς μας για να ζήσουν τη μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια, χιούμορ!Τι θα δούμε στην ΠΡΕΜΙΕΡΑ του FIRST DATESαπόψε, Κυριακή 30 Απριλίου στις 22:20Οκτώ άνθρωποι της διπλανής πόρτας έρχονται αποφασισμένοι στο FIRST DATES για να ζήσουν αυθόρμητα και αληθινά την ξεχωριστή εμπειρία του πρώτου ραντεβού!Οι κυρίες της βραδιάς, η Ευμορφία, η Κατερίνα, η Κατερίνα Α. και η Γιώτα, νιώθουν δυναμικές και έτοιμες να βρουν την αγάπη! Άραγε, ο Δημήτρης, ο Ευάγγελος, ο Νίκος και ο Γιώργος θα καταφέρουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον τους και ένα 2ο ραντεβού μαζί τους;Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική μετρ, υποδέχεται τους daters και τους παροτρύνει να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και στο φλερτ. Ο Τάσος, πίσω από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο, προσφέροντας τις συμβουλές του μαζί με τα κατάλληλα ποτά. Οι σερβιτόρες Γεωργία και Κωνσταντίνα συμπληρώνουν την ομάδα του FIRST DATES: με το χαμόγελο και τις ατάκες τους βοηθούν τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά!Τα χτυποκάρδια μπλέκονται με την αμηχανία και οι ερωτήσεις δίνουν και παίρνουν. Ποια ζώδια πρέπει να αποφεύγετε σε μια σχέση; Μικροί είχατε περιστέρι ή κοτόπουλο για κατοικίδιο; Πόσο σημαντική είναι η πρωτεΐνη σε ένα πιάτο; Kαι φυσικά, ποιoς αναλαμβάνει τον λογαριασμό στο τέλος; Το μενού έχει τα πάντα: τζέντλεμεν, «0-100 καταστάσεις» αλλά και ανεκπλήρωτους έρωτες. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα highlights των ζευγαριών, που εγκαινιάζουν το εστιατόριο των singles.Απόψε, Κυριακή 30 Απριλίου στις 22:20, το FIRST DATES ανοίγει τις πόρτες του και μας καλωσορίζει!Πηγή: TVNEA.COM