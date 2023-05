2023-05-27 15:30:02

Στο φουλ ξεκινούν να δουλεύουν οι μηχανές για το νέο reality του ΣΚΑΙ, «I am celebrity, get me out of here».



Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις για το νέο reality του ΣΚΑΙ. Από την ερχόμενη Δευτερά ξεκινούν οι επαφές με τους διάσημους που θα δούμε στο παιχνίδι. Όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης στο Open Weekend, τα γυρίσματα του συγκεκριμένου παιχνιδιού θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο, στον Άγιο Δομήνικο.



Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η παρουσίαση του “I am celebrity, get me out of here” . Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Λιανός θα ξανά πάει στον Άγιο Δομίνικο για τις ανάγκες των γυρισμάτων του νέου ριάλιτι επιβίωσης.



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ