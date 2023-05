Διοργάνωση 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023''..  

Ημερομηνία 30/5/2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔιοργάνωση 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023''..Πρoχωρούν οι διαδικασίες για την διοργάνωση του 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023", ενός καταδυτικού αγώνα με συμμετοχές αθλητών απ´ όλο τον κόσμο, πασίγνωστων στην ελεύθερη κατάδυση.Ο αγώνας έχει ως έμπνευση την γνωστή εμβληματική κινηματογραφική ταινία ''Απέραντο Γαλάζιο'' του Λυκ Μπεσόν, με τους γνωστούς ηθοποιούς Ζαν Μαρκ Μπαρ, Ζαν Ρενό και Ροζάνα Αρκέτ. Η διοργάνωση έχει την αδειοδότηση της ελληνικής ομοσπονδίας ΕΟΥΔΑ http://www.eoyda.gr/ και της παγκόσμιας ομοσπονδίας CMAS https://www.cmas.org/Η διοργάνωση του 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023", θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μύτικα, Καλάμου, Μεγανησίου και Παλαίρου.Για την διοργάνωση έχει βγει δελτίο τύπου:https://www.dimosxiromerou.gr/nea-drastiriotites-dimou-ksiromerou/4047-diorganosi-1ou-authentic-big-blue-west-the-ionian-edition-28-8-3-9-2023Στα πλαίσια της επικείμενης διοργάνωσης, εμφανίστηκε στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή ''Περίμετρος'', που μεταδίδεται 14:00 – 15:00 στην ΕΤ3, με την δημοσιογράφο Κατερίνα Ρενιέρη, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην ελεύθερη κατάδυση Χρήστος Καρέλος, που έλκει την καταγωγή του από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας (Κατούνα).







