ximeronews

2η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΤο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου σας προσκαλεί στις Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους για την παρουσίαση των έργων των μαθητών ανά κατεύθυνση.. Πρόγραμμα εκδηλώσεωνΣάββατο 10 Ιουνίου- κτίριο ΧρυσόγελουΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ19:30 : Εγκαίνια Έκθεσης εικαστικών έργων20:45: Παράσταση Καραγκιόζη«Ο Καραγκιόζης στο Βυθό»(Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Τσάτσος Γιώργος, Κρόκου Γεωργία)# Θα πραγματοποιηθεί Bazaar κατασκευών και έργων των μαθητών μας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και ΚηδεμόνωνΠέμπτη 15 Ιουνίου : 20:00 Αίθουσα Π.Ε.Αιτ/νιαςΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ«Η λιμνοθάλασσα κινδυνεύει». Θεατρικός αυτοσχεδιασμός. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Κρόκου Γεωργία.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΟΥ:20:30-Αίθουσα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.Α΄Λυκείου – “ESMERALDA VARIATION” Κλασικός χορός (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ράπτη Βάνα)Α΄Γυμνασίου “ LITTLE FAIRY SOLO”Κλασικός χορός(Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ράπτη Βάνα)Β΄Γυμνασίου «ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ» ” Κλασικός χορός (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ράπτη Βάνα)Α΄ Λυκείου “GAMZATTI VARIATION SOLO” ” Κλασικός χορός (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ράπτη Βάνα)Γ΄ Γυμνασίου “WALTZ GROUP” ” Κλασικός χορός (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ράπτη Βάνα)A΄Λυκείου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΥΦΛΟΣ» χορογραφία των μαθητριών Σύγχρονος χορός (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ράπτη Βάνα)Β΄Γυμνασίου “PAIRING – CRAZY IN LOVE” Σύγχρονος χορός Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γήτα ΒασιλικήΑ΄και Γ΄ Γυμνασίου “SEARCHING AND FINDING A DREAM” Σύγχρονος χορός Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γήτα ΒασιλικήA΄Λυκείου “SHADOWS” ” Σύγχρονος χορός Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ράπτη ΒάναA΄Λυκείου «ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΑΝ» Χορογραφία αφιερωμένη στο δυστύχημα των Τεμπών από τις μαθήτριες Σύγχρονος χορός Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ράπτη ΒάναΥΠΟΚΛΙΣΗΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝΠαράσταση Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης στο Βυθό» Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Τσάτσος Γιώργος & Κρόκου ΓεωργίαΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Νούλα ΒασιλικήΟ Διευθυντήςτου Καλλιτεχνικού ΓυμνασίουΜεσολογγίουΗλίας Υφαντής