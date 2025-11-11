Σάββατο 15 Νοεμβρίου: 18:00 Πλατεία Ιωάννη Μάγερ – 19:00 Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου διοργανώνει το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025, δύο σημαντικές εκδηλώσεις, στο Μνημείο Δημητρίου Μεσθενέα και στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, αφιερωμένες στην ιστορία του Ελληνικού Τύπου και στην πνευματική κληρονομιά της Εξόδου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τιμητικών εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.