Φωτογραφία για Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θ. Μαυρομμάτης με το ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου



Σε μία ουσιαστική και παραγωγική συνάντηση εργασίας,  στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης υποδέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Η συνάντηση εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα, την οικονομία και τον πολιτισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και φορέων....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
