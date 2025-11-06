Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θ. Μαυρομμάτης με το ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου
2025-11-06 19:48:42
Σε μία ουσιαστική και παραγωγική συνάντηση εργασίας, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης υποδέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Η συνάντηση εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα, την οικονομία και τον πολιτισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και φορέων....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ