ximeronews

Σε μία ουσιαστική και παραγωγική συνάντηση εργασίας, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης υποδέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Η συνάντηση εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική επιχειρηματικότητα, την οικονομία και τον πολιτισμό, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και φορέων....Διαβάστε Περισσότερα...