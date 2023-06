Το Σάββατο στις 21:00 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι!

Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται αυτό το Σάββατο στις 21:00 στο Just the 2 of Us τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή, Πέτρο Ιακωβίδη.

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου του album «Καλησπέρα», o Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται στο πιο φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης για να ερμηνεύσει live στη σκηνή νέες και παλιές του επιτυχίες! «Σ’αγαπάω σου φώναξα», «Μου ‘λειψες πολύ» «Οδός Τσιμισκή» αλλά και το νέο του single «Σήκωσε το τηλέφωνο», είναι μερικά από τα τραγούδια που θα απολαύσουμε το Σάββατο από τον Πέτρο Ιακωβίδη.

Ξεχωριστές ερμηνείες και ανατρεπτικές εμφανίσεις από τα ζευγάρια του J2US αλλά και μία διπλή αποχώρηση περιμένει τους τηλεθεατές αυτό το Σάββατο, με τις εκπλήξεις να μην σταματούν ποτέ!

«Just the 2 of Us»

Σάββατο στις 21:00 στον Alpha!

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM