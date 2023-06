"I am a celebrity get me out here" είναι ο τίτλος του νέου reality που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Η "βίβλος" του παιχνιδιού θέλει ένα αχτύπητο δίδυμο στο τιμόνι της παρουσίασης του.

Όπως ειπώθηκε στον αέρα του "Πάμε Δανάη", ο Γιώργος Λιανός θα παρουσιάσει το "I am a celebrity get me out here" και οι ιθύνοντες του ΣΚΑΪ, βρίσκονται σε αναζήτηση για τον συμπαρουσιαστή του.

Οι πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι στις σκέψεις των υπευθύνων για την συμπαρουσίαση και πρόκειται να περάσει από δοκιμαστικό.

Την απόλυτη έκπληξη, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα κάνει ο Γιάννης Βαρδής. Ο γνωστός τραγουδιστής και πολύ καλός φίλος του Γιώργου Λιανού αναμένεται επίσης να περάσει από δοκιμαστικό για να παρουσιάσει μαζί του το "I am a celebrity get me out here".

Πηγή: TVNEA.COM