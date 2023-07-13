2023-07-13 07:15:17
Φωτογραφία για Γενική συνέλευση του Συλλόγου Απανταχού Χοβολιοτών Αστακού Κυριακη 16 Ιουλιου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΒΟΛΙΟΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ

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ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ PORTO CAFE ( ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ).. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.

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Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης. Ανελέητη, Αδιαφανής και όχι μόνο κατασπατάληση του Δημοσίου Χρήματος. Που ξοδεύτηκαν και ξοδεύονται τα 11.216.758 ευρώ ;
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