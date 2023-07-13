2023-07-13 07:15:17
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΒΟΛΙΟΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ PORTO CAFE ( ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ).. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ
ximeronews
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ PORTO CAFE ( ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ).. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΑΣ.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ