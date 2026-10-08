2026-10-08 18:12:34

Με λαμπρότητα θα εορταστεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 η μνήμη του Αγίου Φιλίππου, ενός εκ των επτά Διακόνων της Εκκλησίας και προστάτη των σιδηροδρομικών, στο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, παραμονή της εορτής, στις 18:00 θα sidirodromikanea

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