2026-10-08 18:12:34
Φωτογραφία για Την Κυριακή πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Με λαμπρότητα θα εορταστεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 η μνήμη του Αγίου Φιλίππου, ενός εκ των επτά Διακόνων της Εκκλησίας και προστάτη των σιδηροδρομικών, στο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, παραμονή της εορτής, στις 18:00 θα sidirodromikanea
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Ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
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