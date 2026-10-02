2026-10-02 15:05:35
Φωτογραφία για «Επέκταση Σχεδίου Πόλης Αστακού: Τα πραγματικά δεδομένα και οι αναγκαίες διαδικασίες».



πηγη Vasilis Polyzos

«Επέκταση Σχεδίου Πόλης Αστακού: Τα πραγματικά δεδομένα και οι αναγκαίες διαδικασίες».

Η εφαρμογή της επέκτασης του σχεδίου πόλης του Αστακού αποτελεί ένα σοβαρό και σύνθετο πολεοδομικό ζήτημα, το οποίο ασφαλώς πρέπει να προχωρήσει. Είναι όμως απαραίτητο η δημόσια συζήτηση να γίνεται με βάση τα πραγματικά σημερινά δεδομένα και όχι να δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για μια απλή διαδικασία, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με την εξασφάλιση ενός ποσού της τάξης των 150.000 ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα....

Διαβάστε Περισσότερα... «Επέκταση Σχεδίου Πόλης Αστακού: Τα πραγματικά δεδομένα και οι αναγκαίες διαδικασίες». - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Κρίνο και Αγκάθι»: Σε νέο ραντεβού από τη Δευτέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Κρίνο και Αγκάθι»: Σε νέο ραντεβού από τη Δευτέρα
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΤΟ FREEGR FORUM ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΤΟ FREEGR FORUM ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού
Πλαστικά μπουκάλια: πόσα από αυτά χρειαζόμαστε πραγματικά;
Πλαστικά μπουκάλια: πόσα από αυτά χρειαζόμαστε πραγματικά;
«Ντέρτι»: Ο ΑΝΤ1 αλλάζει τα δεδομένα – Η νέα ώρα προβολής της σειράς
«Ντέρτι»: Ο ΑΝΤ1 αλλάζει τα δεδομένα – Η νέα ώρα προβολής της σειράς
Έκτακτη γενική συνέλευση μελών του Ηρακλή Αστακού την παρασκευή και ώρα 19:00
Έκτακτη γενική συνέλευση μελών του Ηρακλή Αστακού την παρασκευή και ώρα 19:00
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι είναι το
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι είναι το "γαληνικό φαρμακείο" και τι πραγματικά ερευνάται στην υπόθεση του Κολωνακίου (video)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Λαζαρίδης: «Εργάστηκα στον σιδηρόδρομο σε σταθμούς του Έβρου και της Θεσσαλονίκης».
Πέτρος Λαζαρίδης: «Εργάστηκα στον σιδηρόδρομο σε σταθμούς του Έβρου και της Θεσσαλονίκης».
Ανοδικό ξεκίνημα για τον Ενημερωτικό Τομέα του OΡΕΝ
Ανοδικό ξεκίνημα για τον Ενημερωτικό Τομέα του OΡΕΝ
Παρασκευή, 2/10/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 2/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΦΣ: «Αντιγριπικός Εμβολιασμός περιόδου 2026-2027»
ΠΦΣ: «Αντιγριπικός Εμβολιασμός περιόδου 2026-2027»
Το Μεσογειακό στυλ στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
Το Μεσογειακό στυλ στη διαμόρφωση εσωτερικών χώρων