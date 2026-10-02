πηγη Vasilis Polyzos

«Επέκταση Σχεδίου Πόλης Αστακού: Τα πραγματικά δεδομένα και οι αναγκαίες διαδικασίες».

Η εφαρμογή της επέκτασης του σχεδίου πόλης του Αστακού αποτελεί ένα σοβαρό και σύνθετο πολεοδομικό ζήτημα, το οποίο ασφαλώς πρέπει να προχωρήσει. Είναι όμως απαραίτητο η δημόσια συζήτηση να γίνεται με βάση τα πραγματικά σημερινά δεδομένα και όχι να δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για μια απλή διαδικασία, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με την εξασφάλιση ενός ποσού της τάξης των 150.000 ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα....

ximeronews

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