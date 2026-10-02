





O Τάσος Δούσης και οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» συνεχίζουν την επιτυχημένη διαδρομή τους και μας παρουσιάζουν τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα μέρη του κόσμου, συνδυάζοντας πάντα το ταξίδι με το ρεπορτάζ. Λαμπεροί προορισμοί, δημοφιλή αξιοθέατα, αλλά και κρυμμένοι θησαυροί έρχονται στις οθόνες μας, κάθε Κυριακή στις 17:30 στο OPEN.







Πρώτος σταθμός της χρονιάς η Κροατία και αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου στις 17:30 στο OPEN η οθόνη θα γεμίσει υπέροχες «ΕΙΚΟΝΕΣ»! Η εκπομπή ξεκινά με το Ντουμπρόβνικ, το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής» με τη μεσαιωνική ομορφιά, η πόλη που αποτέλεσε το βασικό σκηνικό για την τηλεοπτική σειρά Game of Thrones.

Στο Ντουμπρόβνικ οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» επισκέπτονται την Παλιά Πόλη και μαγεύονται από το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το οποίο περιλαμβάνει ένα από τα παλαιότερα φαρμακεία στον κόσμο. Περπατούν στην Πλάτσα, τον κεντρικό και πιο διάσημο πεζόδρομο της Παλιάς Πόλης

. Στη Λότζια, την ιστορική πλατεία του Ντουμπρόβνικ, θαυμάζουν τα σημαντικά αξιοθέατα που την περιβάλλουν, όπως η εκκλησία του Αγίου Βλασίου, ένας μπαρόκ ναός αφιερωμένος στον πολιούχο και προστάτη άγιο της πόλης. Ο Καθεδρικός ναός του Ντουμπρόβνικ φιλοξενεί τον πολύπτυχο πίνακα του Τιτσιάνο «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», ενώ το Δομινικανό Μοναστήρι ξεχωρίζει ταυτόχρονα για τρία πράγματα, αφού αποτελεί τόπο προσευχής, αρχιτεκτονικό μνημείο, αλλά και μουσείο τέχνης.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουν το Παλιό Λιμάνι του Ντουμπρόβνικ, το οποίο περιβάλλεται από καλοδιατηρημένα αναγεννησιακά, γοτθικά και μπαρόκ κτήρια. Με το τελεφερίκ φτάνουν στην κορυφή του λόφου Σρντ για να απολαύσουν την πανοραμική θέα που προσφέρει στην Αδριατική θάλασσα και τα γύρω νησιά.

Λίγο αργότερα, ανεβαίνουν και περπατούν στα Τείχη του Ντουμπρόβνικ που είναι γνωστά για το εντυπωσιακό μήκος και ύψος τους και ανακαλύπτουν την Banje Beach, την πιο κεντρική και διάσημη παραλία του Ντουμπρόβνικ, δίπλα στην Παλιά Πόλη.

Ακόμα, ο Τάσος Δούσης και η ομάδα του κάνουν μία μικρή απόδραση στο Λόκρουμ, το καταπράσινο και μυστικιστικό νησί της Αδριατικής. Τέλος, προτείνουν παραδοσιακές γεύσεις σε ένα οικογενειακό εστιατόριο με fusion κουζίνα, αλλά πηγαίνουν και σε ένα κρυφό μπαρ χτισμένο πάνω σε βράχους έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης για να απολαύσουν το ποτό τους όπως οι ντόπιοι

Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε! Μείνετε συντονισμένοι!







«ΕΙΚΟΝΕΣ» με τον Τάσο Δούση: Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 17:30 στο OPEN

Πηγή: tvnea.com