ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ''.
2023-07-23 18:43:26
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23/07/2023 . ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΑΤΡΟ ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑ ΜΑΙΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ......
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΩΣΤΑ ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ,ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ
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