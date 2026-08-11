





Κάθε τηλεοπτική σεζόν φαίνεται πως έχει και τη δική της εμμονή. Και μπορεί στον ΑΝΤ1 να δείχνουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στις σειρές εποχής, στον Alpha φαίνεται πως το οικογενειακό δράμα έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο τηλεοπτικό πεδίο. Πατεράδες, μανάδες, παιδιά, οικογενειακά μυστικά, πληγές του παρελθόντος και σχέσεις που δοκιμάζονται βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Και για να είμαστε δίκαιοι, ο Alpha έχει αποδείξει ότι ξέρει να υπηρετεί αυτό το είδος. Έχει παρουσιάσει σειρές που κατάφεραν να συγκινήσουν, να δημιουργήσουν ισχυρούς χαρακτήρες και, κυρίως, να βρουν τον δρόμο τους προς το τηλεοπτικό κοινό.

Το ερώτημα όμως είναι άλλο: όταν ένα συγκεκριμένο concept πετυχαίνει, πρέπει απαραίτητα να μετατρέπεται σε συνταγή;

Γιατί κάπου εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος.

Μια μεγάλη επιτυχία μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ότι βρέθηκε το «κλειδί»: δυνατή οικογενειακή ιστορία, ένα παιδί στο κέντρο ή γύρω από την πλοκή, δύσκολες σχέσεις γονέων, ένα τραυματικό παρελθόν, μυστικά και αρκετές δόσεις συγκίνησης. Μόνο που η τηλεόραση δεν λειτουργεί πάντα με φωτοτυπίες.

Το γεγονός ότι το κοινό αγάπησε μία ιστορία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι περιμένει να δει την ίδια συναισθηματική βάση ξανά και ξανά, απλώς με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και διαφορετικό τίτλο.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Alpha τη νέα σεζόν: οι σειρές του να καταφέρουν να αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα και να μη δημιουργήσουν στον τηλεθεατή την αίσθηση ότι παρακολουθεί διαφορετικές παραλλαγές μιας δοκιμασμένης συνταγής.

Φυσικά, είναι νωρίς για τελικές κρίσεις. Μια σειρά κρίνεται όταν βγει στον αέρα, όταν ξεδιπλωθούν οι χαρακτήρες και η ιστορία της και όχι μόνο από μια περίληψη ή ένα trailer. Άλλωστε, ακόμη και δύο παραγωγές που στα χαρτιά μοιάζουν μπορούν στην πράξη να αποδειχθούν εντελώς διαφορετικές.

Ωστόσο, η πρώτη εικόνα της μυθοπλασίας του Alpha γεννά ένα εύλογο ερώτημα.

Μήπως μετά την επιτυχία συγκεκριμένων οικογενειακών ιστοριών, το κανάλι επενδύει υπερβολικά στο ίδιο συναίσθημα;

Γιατί η συγκίνηση είναι απαραίτητη στη μυθοπλασία. Το ίδιο και η οικογένεια, που διαχρονικά αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυρήνες μιας ιστορίας. Όταν όμως ένα επιτυχημένο μοτίβο επαναλαμβάνεται πολλές φορές, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτό που κάποτε έμοιαζε φρέσκο και δυνατό να αρχίσει να γίνεται προβλέψιμο.

Στον ΑΝΤ1, λοιπόν, ψάχνουμε σε ποια εποχή βρισκόμαστε. Στον Alpha, μάλλον, αρχίζουμε να ψάχνουμε ποιος είναι ο πατέρας, ποια η μητέρα και πού βρίσκεται το παιδί.







Και τελικά η νέα σεζόν θα δείξει εάν πρόκειται για μια ακόμη δυνατή περίοδο μυθοπλασίας για το κανάλι ή αν η επιτυχία μιας συνταγής το έκανε να την εμπιστευτεί λίγο περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε.

Πηγή: tvnea.com