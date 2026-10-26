2026-10-26 19:23:42
Φωτογραφία για Δίκη για τα Τέμπη: Κατέθεσαν επιβάτες του δεύτερου βαγονιού - Αύριο η επόμενη συνεδρίαση.
Τέσσερις μάρτυρες κατέθεσαν στη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δύο εξ αυτών ήταν αυτόπτες μάρτυρες, επιβάτες στο δεύτερο βαγόνι του Intercity.Αρχικά κατέθεσε η Μυρσίνη Πρασσά, η οποία μετά την σύγκρουση βρέθηκε έξω από το βαγόνι έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι της. Η μάρτυρας ανέφερε πως μετά την σύγκρουση δεν θυμάται τίποτα, πως ήταν σε κώμα για sidirodromikanea
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