2026-10-25 02:18:07
Φωτογραφία για Απόστολος Βαλτάς: Η Ελλάδα έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα που αφορούν το φαρμακείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) έχει αξιοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με στρατηγικό τρόπο τις δυνατότητες που του προσφέρει η συμμετοχή του στην PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union), το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των φαρμακοποιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκδήλωση της PGEU στις 17 Νοεμβρίου θα συμμετέχει ο ΠΦΣ με θέμα «Κοινοτικά φαρμακεία: το ανθρώπινο πρόσωπο της ψηφιακής υγείας», μία αρκετά σημαντική εκδήλωση καθώς διοργανώνεται από την PGEU ενόψει των προτάσεων και των εισηγήσεων που θα γίνουν από αυτήν σχετικά με τη νομιμοποίηση υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από το φαρμακείο.

Ο ΠΦΣ τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί συστηματικά όλα όσα εξελίσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει σε μία άλλη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Μπολόνια της Ιταλίας και στην οποία οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, δηλαδή της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου και της Μάλτας θα καταθέσουν τις απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

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