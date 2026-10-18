2026-10-18 22:22:37
Φωτογραφία για Το Hyperloop περνά στην επόμενη φάση: Τι δείχνει η νέα ευρωπαϊκή μελέτη για το μέσο μεταφοράς του μέλλοντος.
Η Ευρώπη επενδύει στο «τρένο» των 1.000 χλμ./ώραΣύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ευρωπαϊκός κλάδος του Hyperloop έχει πλέον ξεπεράσει το στάδιο του σχεδιασμού και βρίσκεται στη φάση των δοκιμών, πρωτοτύπων και προετοιμασίας επιδεικτικών εφαρμογών. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η τεχνολογία «ωριμάζει γρήγορα» και θα μπορούσε να περάσει σύντομα από τα πρωτότυπα σε πιλοτικές επιδείξεις.& sidirodromikanea
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Γ. Ιωάννου (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος): Στην επόμενη φάση αναδιοργάνωσης ο ελληνικός σιδηρόδρομος.
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