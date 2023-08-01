2023-08-01 13:53:46
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ. ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΦΕΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΕΤΕ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣ. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.....
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